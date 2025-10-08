家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムス株式会社は、指先一つでテレビの高さや角度を自在に調整できる「電動昇降テレビスタンド」を、2025年10月中旬より順次発売します。多様化するライフスタイルや視聴シーンに合わせ、誰もが最適な環境でテレビを楽しめる、新しい視聴体験を提案するテレビスタンドです。 ユアサプライムス「電動昇降テレビスタンド」  発売時期：2025年10月中旬より順次販売場所