櫻坂46の元メンバーで俳優の守屋茜（27）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートのゴルフウエア姿でスイングする動画を公開し、フォロワーから驚きと称賛の声が寄せられている。【動画】「女子プロみたい」ミニスカウエア姿で豪快スイングを披露した守屋茜守屋は「もう夏が終わっちゃう！ということで今年の夏までのゴルフスイングをまとめてみた」とコメントし、動画をアップ。豪快なスイングとともに、さま