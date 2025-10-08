リーグワン2部の花園は8日、新シーズンに向けて共同主将とバイスキャプテン、ならびにチームスローガンが決定したと発表した。共同主将はHO上山黎哉と新加入の元ニュージーランド代表CTBピーター・ウマガ＝ジェンセンとなった。バイスキャプテンは3人。FL/LO菅原貴人、LOサナイラ・ワクァ、WTB/FB木村朋也が務める。25〜26年シーズンのチームスローガンは「TNT」に決まった。TNT（TakesNoTalent）――才能はいらない