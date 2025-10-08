ロッテの監督に就任したサブロー氏（４９）が８日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで就任会見を行った。「最終的には優勝ですけど、ひとつひとつ階段を上りながら上位に行けたらと思います」と誓った。目指すスタイルは守りの野球。「今年１軍で経験をさせていただいて、１番痛烈に感じたのはこれだけ投高打低になってくると打ち勝つのはちょっと難しいなと思うので。やっぱ守り勝つ野球で、うちの伝統でもあります粘りのある攻撃と