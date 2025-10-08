巨人から戦力外通告を受けた今村信貴投手（３１）が８日、川崎市のジャイアンツ球場でキャッチボールなどを行って調整した。球団は６日に来季契約を結ばないことを通知したと発表した。左腕は「（希望は）現役続行です。ＮＰＢです。まずはここ（ＮＰＢ）でやりたいです」と言葉に強い決意を込めた。今村は太成学院大高から２０１１年度ドラフト２位で入団。２２年には５５試合に登板して２１ホールドを挙げた。今季の１軍登