日本航空(JAL)は、1970年10月1日に東京-グアム線を開設し、今年で就航55周年を迎えたことを記念したセレモニーを、10月1日のJL941(成田発-グアム行 9:55出発)を前に開催した。東京-グアム線の就航55周年を記念したセレモニーを開催記念セレモニーでは、日本航空 執行役員 ソリューション営業本部副本部長の西原口香織氏が登壇。1970年の就航以来、東京-グアム線は、もっとも身近な海外リゾート路線として、家族旅行や学生の卒業旅