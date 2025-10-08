東武トップツアーズは、臨時夜行列車「日光紅葉夜行23：45」を利用する旅行商品を9月18日から発売している。列車は浅草駅を午後11時45分に出発し、翌朝に東武日光駅に到着する臨時夜行列車を利用するプラン。比較的空いている午前中に観光ができ、混雑や渋滞を回避できる。運行日は10月18日・24日・25日・31日、11月2日・7日浅草駅発。途中、北千住・新越谷・春日部駅で乗車できる。旅行商品のみの取り扱いとなり、東武日光駅の到