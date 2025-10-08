庄内空港ビルは、「カードラウンジto plads」を9月25日にリニューアルオープンした。従来の有料待合室「to plads」を、対象カードの保有者にも解放する。各種ソフトドリンクやアルコールのほか、庄内の特産品、お菓子類、アイスクリームを無料提供する。日本酒などのアルコール類や庄内の特産品の特別限定品の販売も行う。利用料金は中学生以上が1,500円、小学生は700円。いずれも税込。楽天カード、ジャックス、アプラス、auPAYカ