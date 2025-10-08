ドラ1右腕、西純矢は以前から力強い打撃が注目されていた（C）産経新聞社セ・リーグCSファイナルSは10月15日から始まる。レギュラーシーズンを圧倒的な強さで制した藤川阪神がどんな戦いぶりを見せるか、注目されている。【激震】阪神西純矢が打者転向へ！あの右打者になれる可能性あり！阪神の西純矢が打者の可能性について語ります！そんなチームでドラ1右腕の打者転向プランが注目されている。2019年ドラフト1位入団の西