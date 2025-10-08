星野リゾートが展開する「星のや」では、特別プラン「星のやご褒美ひとり旅」を提供している。「星のや沖縄」24時間利用できるインフィニティプール「星のや沖縄」(沖縄県読谷村)、「星のや竹富島」(沖縄県竹富町)、「星のや東京」(東京都千代田区)の3施設では、それぞれの施設で美と健康がテーマのオールインクルーシブ、島時間でぐっすり眠るスリープツーリズム、都心で温泉を楽しむ日本旅館をテーマにしたご褒美ひとり旅を提供