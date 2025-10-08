島根県松江市にある花と鳥のテーマパーク「松江フォーゲルパーク」には、ハシビロコウの「フドウくん」をはじめ、かっこいい猛禽類やかわいいペンギンのほか、羽色が美しい水鳥がたくさん暮らしているのですが、水辺のあたりには今日も、もちもちのベーグルが落ちている模様……?もちもちのベーグルが落ちてるかと思いました。 (@matsuevogelparkより引用)こちらの鳥は、鮮やかなオレンジ色をした美しい水鳥「アカツクシガモ」です