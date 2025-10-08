ソフトバンクと米Oracle(オラクル)は10月8日、クラウド上のデータやシステムを自国の管理下で運用し、データ主権(ソブリン性)を備えたサービスの提供に向けて協業を開始した。協業にもとづき、ソフトバンクは日本市場向けのクラウドサービスとして「Cloud PF Type A」(クラウド・プラットフォーム・タイプ・エー)の提供を2026年4月から順次開始する。また、オラクルのクラウドサービス「Oracle Cloud Infrastructure」(OCI)で提供