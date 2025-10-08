藤井聡太王座に伊藤匠叡王が挑戦する第73期王座戦五番勝負（主催：日本経済新聞社、日本将棋連盟）は、挑戦者２勝１敗で迎えた第４局が神奈川県秦野市の「元湯 陣屋」で行われました。対局の結果、力戦模様から抜け出した藤井王座が99手で勝利。伊藤叡王の奇策をかわして２勝２敗のタイに持ち込んでいます。○意表の「サイキック角」奪取まであと１勝と迫った伊藤叡王は後手番で迎えた本局で趣向を披露します。４筋の歩越しに角を