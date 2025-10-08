2025年10月3日に発売された『将棋世界2025年11月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、将棋好きでも知られる人気芸人のかまいたち・山内健司さんと、お笑い大好きの福間香奈女流六冠による異色の対談を収録しています。本稿では当記事より、一部を抜粋してお送りします。○同郷対談女流棋士×お笑い芸人同じ島根出身で将棋好き、そんな共通項を持つ２人が『将棋世界』で出会いました。トップ女流棋士の福間香奈女