米大リーグのポストシーズンは７日（日本時間８日）、ア・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第３戦が行われ、連敗で後のないヤンキース（東地区２位）が前半の５点差の劣勢を主砲、ジャッジの同点３ラン本塁打などではね返してブルージェイズ（東地区１位）に９−６で逆転勝ち。対戦成績を１勝２敗として踏みとどまった。タイガース（中地区２位）−マリナーズ（西地区１位）はマリナーズが８−４で勝って対戦成績を２勝１敗と