アーティストグループ「Number_i」の公式インスタグラムが更新。メンバー3人で、2nd Full Album「No.?」の販売を記念した衣装＆パネル展が開催されているタワーレコード渋谷店を訪れた動画を公開しました。【写真を見る】【 Number_i 】 「来てくれて ありがとう！！」メンバー3人が衣装 ＆ パネル展開催中のタワーレコード渋谷店を訪問動画には、メンバーの神宮寺勇太さん、平野紫耀さん、岸優太さんの3人が、写真パネルにペン