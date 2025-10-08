グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店『シュガーバターの木』は、2025年2月でブランド誕生から15周年を迎えた。これを機に「ショコラバターの木」を復刻し、2025年10月15日から販売開始する。◆「ショコラバターの木」芳醇な発酵バターを感じる特製シリアル生地に、ミルキーなホワイトショコラを流しかけた。背徳感のあるミルキー感と、サクサクとした軽やかな食感が楽しめる。チョコをたっぷりと使用している