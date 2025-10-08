横浜地方気象台は８日、台風２２号に関する気象情報を発表した。神奈川県には９日午前中に最接近する見通し。強風が見込まれ、警報級の高波や高潮になる可能性があるとして注意を呼びかけている。気象台によると、２２号は８日午前９時時点で日本の南にあり、１時間に約１５キロの速さで北へ進んでいる。中心気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで、中心から半径９５キ