『Nizi Project Season 2』から誕生したJYPエンターテインメント（以下、JYP）のボーイズグループNEXZが、新アルバムのティザーコンテンツを公開した。【写真】NEXZ、事務所先輩と“眼福すぎる共演SHOT”NEXZは、10月27日に3rdミニアルバム『Beat-Boxer』をリリースする。これに先立ち、オフラインイベント「Beat Breakers Club」の開催や、収録曲『I’m Him』のMV先行公開など、多彩なカムバックプロモーションを展開し熱気を高め