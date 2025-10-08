元宝塚女優の毬谷友子氏が2025年10月7日にXを更新し、自民党の総裁に就任した高市早苗氏が総裁選出馬会見で語った「JAPAN is back」という発言を取り上げた。「『JAPAN is back』こうもう一度日本は高らかに言わなくてはなりません」高市氏は総裁選の出馬会見で、「『JAPAN is back』こうもう一度日本は高らかに言わなくてはなりません」と発言していた。「復権」が一般的な解釈だ。毬谷氏は7日にXでその発言のスクリーンショット