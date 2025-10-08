メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件をめぐり、日本人の「かけ子」を管理していたとみられる中国籍の男女2人が逮捕されました。 組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも中国籍の王少凡容疑者(33)とスン・ジアシュエン容疑者(22)です。 警察によりますと、2人は5月、他の人物と共謀して愛知県知多市の男性(48)に警察官などをかたる電話をかけ、現金計500万円をだまし取った疑