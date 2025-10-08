メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県大垣市の認定こども園で、2歳の園児が通園バスの車内に1時間置き去りにされていたことがわかりました。 認定こども園「かみいしづこどもの森」によりますと、9月2日、2歳の女の子の園児が午前9時40分から約1時間、屋外に止めた通園バスの中で置き去りにされました。 不在に気付いた保育士が女の子を発見しましたが、女の子は体調に変化はなく、無事でした。 当時、園の付近の気温は