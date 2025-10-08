北朝鮮の金正恩総書記は７日、ロシアのプーチン大統領の誕生日に際し祝電を送った。朝鮮中央通信が伝えた。金正恩氏は祝電で、「あなたの賢明な指導と愛国的献身によって、ロシア連邦は今や強固な政治体制と強大な国力を備えた世界的強国としての地位を確立し、多極化する新世界の創設を先導」していると持ち上げた。また、「朝ロ両国の同盟関係はいま、一大全盛期を迎えて」いるとし、「この友好は今後も揺るぎなく発展し、正義で