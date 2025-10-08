大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが、8日生放送のフジテレビ系『めざましテレビ』（月〜金前5：25）に出演し、大人気キャラクターとニアミスとなった。【写真】ミャクミャク出演の中で放送された「ちいかわ占い」万博閉幕（10月13日）まで残り5日。ミャクミャクは、全国ネットで貴重な生出演＆“生声”を披露して、めざましファミリーやめざましくんとかけあった。未来が見えるというミャクミャクに対し、