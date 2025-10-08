声優・作家の池澤春菜さんが、70回以上も通った台湾で、初の聖地巡礼！台湾のプロともいえる池澤さんが訪れたのは、2024年に台湾人初の全米図書賞作家となった楊双子さんによる最新小説『四維街一号に暮らす五人』の舞台。美味しいグルメスポットを巡りながら、目指すは100年近く前の古き日式建築！……でしたが、池澤さんの旅は予想外なエピソードがてんこ盛り。さあ、読めばお腹がぐんぐん空いてくる、魅惑の聖地巡礼のはじまり