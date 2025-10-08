【ニューヨーク＝小林泰裕】７日のニューヨーク市場で、金の先物価格（中心限月）の終値は、１トロイ・オンス（約３１グラム）あたり４００４ドル（約６１万円）となり、史上初めて４０００ドルを突破した。国際的な指標である同市場での金の先物価格は、今年３月に初めて３０００ドルを超えたばかり。この１年で見ると５０％上昇している。金の先物価格の上昇は、９月に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が景気を下支えするため