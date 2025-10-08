資生堂パーラーは、「銀座本店サロン・ド・カフェ」と「サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店」にて、2025年11月1日（土）から百合佐和子氏とのコラボレーション企画第7弾となる「“プリンセス♡パフェ”～シャインマスカットのひみつ～」（税込3,300円）を展開します。果物言葉に込められた「優美」「高貴」「好意」をテーマにした特別なパフェは、秋のご褒美スイーツとして