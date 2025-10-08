¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¹ñ¤Ç¤·¤¿!¡×À¤³¦Î¦¾åÅìµþÂç²ñ¤Ç?Èþ¿Í¤¹¤®¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È?¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿23ºÐ¥­¥×¥í¥¹Áª¼ê¤ÎÆüËÜ´Ñ¸÷¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á(¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤¿¤±¤É)ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¹ñ¤Ç¤·¤¿!¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¼¯¤Ë±Â¤Î¤»¤ó¤Ù¤¨¤òÍ¿¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áö¤ê¹âÄ·¤Ó¤Î¥¨¥ì¥Ê¡¦¥¯¥ê¥Á¥§¥ó¥³¡£ÂÔ¤Á¤­¤ì¤Ê¤¤¼¯¤¬¤»¤¬¤à¤¦¤è¤¦¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤­¤Æ?¥é¥Ö¥é¥Ö?¤Ê¥·