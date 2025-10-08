「イモトのWiFi」や印象的なCMでおなじみの「にしたんクリニック」などの運営の支援を行う、エクスコムグローバル社の西村誠司社長（55）。経済的に苦しかったという幼少時代に現在につながる素地を養い、25歳で創業した同社を一代で年商333億円超えの企業に育て上げた。起伏に富んだ人生経験が原動力となり、現在は子ども支援や不妊治療事業、地方創生関連、スポーツ関連など、多様な社会貢献活動を行う。そんな西村社長にこれ