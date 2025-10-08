静岡県東部地域の活性化策を提言するサンフロント21懇話会の伊豆地区分科会が10月6日、静岡県伊豆の国市で開かれ、「地域医療の現状」をテーマに講演が行われました。 【写真を見る】医療需要の変化や医師不足⋯静岡県東部の医療を巡り意見交わす＝サンフロント21懇話会 今回で31回目を数える伊豆地区分科会には、経営者や自治体職員などの会員、約100人が出席しました。 冒頭、静岡新聞SBSの大須賀紳晃社長が挨拶し