静岡県富士宮市のまかいの牧場で、子牛にミルクを与える体験が、来場客の人気を集めています。 【写真を見る】「パクってくわえてチュパチュパ」子牛のミルクやり体験、来場者に人気「吸いつきがすごかった」＝静岡・まかいの牧場 ＜まかいの牧場 中澤悠瑠さん＞ 「パクってくわえてチュパチュパ吸いだします」 富士宮市のまかいの牧場で行われているのは、子牛のミルクやり体験です。 まかいの牧場では、生後2ヶ月以内の子