１０月２３日告示の広島県知事選挙に無所属新人の猪原真弓さんが立候補を表明しました。 猪原真弓さんは尾道市出身の６４歳です。 ２０２３年から共産党県東部地区の常任委員を務め、去年の衆議院選挙では、広島５区で立候補し落選しました。 今回の選挙では共産党の推薦を受けて無所属で立候補し、子ども医療費の拡充や給食費の無償化などを訴えたい考えです。 １０月２３日告示・１１月９日投開票の県知事選挙は、これまでに