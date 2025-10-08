◇ア・リーグ地区シリーズ第3戦ブルージェイズ6―9ヤンキース（2025年10月7日ニューヨーク）本拠でヤンキースに連勝し、地区シリーズ突破に王手をかけて敵地に乗り込んだブルージェイズは、3回までに6点を奪って主導権を握ったが、投手陣が崩れてまさかの逆転負けを喫した。これでブルージェイズの2勝1敗となり、第4戦は8日（日本時間9日）に行われる。初回に第1、2戦で9打数6安打2本塁打6打点と大暴れしたゲレロが3戦