佐渡市の山で7日、身元不明の男性の遺体が発見されました。警察は、遺体が9月にこの山で遭難し行方不明となっている男性の可能性が高いとみて調べています。7日、佐渡市和木の山で登山者から「人が倒れている。反応がない」と通報があり警察が捜索したところ、70代から80代ぐらいの男性の遺体が発見されました。この山では9月28日、一人で訪れていた神奈川県川崎市の80代の男性が、撮影スポットの「天然杉」の周辺で転倒し、身動き