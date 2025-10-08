元乃木坂４６の女優・白石麻衣が８日、東京・伊勢丹新宿店本館で行われた「ＭＡＲＮＩＰＬＡＹＦＵＬＢＯＯＭＰＯＰＵＰ」（１４日まで）のレセプションに出席した。白石はゆったりしたシルクパジャマシャツ（約１８万円）とパンツ（約２０万円）のセットアップ、チューリピアのスモールバッグ（約２８万円）に身を包んで登場。白石にとっては珍しいリラックススタイルに、「リラックス感の中にエレガントさがある。ベ