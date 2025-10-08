DeNAは８日、「横浜ＤｅＮＡベイスターズＢＡＹＢＬＵＥＦＥＳＴＩＶＡＬ〜ＢＡＹＳＴＡＲＳＦＵＮ！ＤＡＹＳ〜Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙありあけハーバー』を１１月２２、２３日に横浜スタジアムで開催すると発表した。これまで単日開催だったファンフェスティバルを２日間に拡大。初日は選手とゲストＭＣによる企画やトークショー、オフィシャルパフォーマンスチームｄｉａｎａによるダンスステージ、アーティスト