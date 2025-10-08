秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ」が７日、香港の「香港コンベンション＆エキシビションセンターホール」で初の海外ライブを行った。４０００人の観客が集まった中、デビュー曲「君の王子様」のほか、「外せないピンキーリング」、中森明菜のカバー曲「ＤＥＳＩＲＥ」の３曲を披露。リーダーの寺田真二郎は「『ＤＥＳＩＲＥ』を歌わせていただいている間、会場の方々が一緒に口ずさんだりしてくださっ