◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ヤンキース９―６ブルージェイズ（７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースが負ければ敗退が決まる地区シリーズ第３戦で、ブルージェイズに最大５点差から逆転勝利し、踏みとどまった。投手陣では、先発ロドンが試合を作れず。初回にゲレロに先制２ランを浴びると、３回には先頭シュナイダーにレフトへの二塁打、ゲレロを敬遠で歩かせ、無死一、二塁のピンチ。