女優の木南晴夏が８日、東京・伊勢丹新宿店本館で行われた「ＭＡＲＮＩＰＬＡＹＦＵＬＢＯＯＭＰＯＰＵＰ」（１４日まで）のレセプションに出席した。木南はブラウンのジャケット（約４１万円）、ボウタイブラウス（約１６万円）、切り替えが特徴のペンシルスカート（約６１万円）、チューリピアのスモールバッグ（約２８万円）を身にまとって登場。「秋らしい配色のトラッドスタイル。スカートの切り返しがお気に入り