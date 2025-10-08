芸能界随一のプロレスファン、くりぃむしちゅーの有田哲平（５４）が東京・後楽園ホールで開催した「有田哲平の日テレプロレス噺」が８日午後１０時から日テレジータスで２時間特番で放送される。プロレスラー不在ながら、９月３０日に超満員札止め１４００人のファンが集まった異色のイベント。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ！！】」とプロレス中継の老舗、日本テレビが強力タッグを結成。