はがき2枚分の小さなキャンバスに絵を描いた「MBCサムホール美術展」の作品が鹿児島相互信用金庫鹿屋支店で展示されています。 「MBCサムホール美術展」は先月20日から28日まで鹿児島市の黎明館で開催され、洋画や日本画、工芸作品など344点が展示されました。 このうち、鹿屋市寿5丁目の鹿児島相互信用金庫鹿屋支店には、大賞や特別賞を受賞した作品16点が展示されています。 (鹿児島相互信用金庫職員)「待ち時間