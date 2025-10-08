7日、松本市で高校生が平和を祈る書道パフォーマンスを奉納しました。「はいっ！」7日、松本市の長野県護国神社で世界平和を願う書道パフォーマンスが奉納されました。筆に願いを込めるのは松本美須々ケ丘高校書道部。部員全員の7人で「祈」の文字を書き上げました。書道の奉納は国連が定める9月21日の『国際平和デー』に合わせて書道などを通じて平和を願う団体の取り組みの一環で行われたものです。松本美須々