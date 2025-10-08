佐賀県警の科学捜査研究所（科捜研）元職員がＤＮＡ型鑑定で不正を繰り返した問題を受け、警察庁は８日、首席監察官ら約１０人を現地に派遣し、特別監察を始めた。科学警察研究所（科警研）でＤＮＡ型鑑定を担当する室長らも参加し、不正の原因の分析や再発防止策を点検する。特別監察は重大な不祥事などを受け、規律保持のために警察庁長官の指示で行われるもので、記録が残る２０１１年以降、愛知県警、大阪府警、岡山県警、