ア・リーグの地区シリーズ第3戦が8日（日本時間）に行われて、1勝1敗で迎えたマリナーズは敵地でのタイガース戦で打線が奮起、シーズン60本塁打を放ったC.ローリー（28）に待望のアーチが生まれて勝利した。2敗と王手をかけられたヤンキースは本拠地・ヤンキー・スタジアムでブルージェイズと対戦し、3点差の4回、A.ジャッジ（33）が1号同点スリーラン、5回にはJ.チザムJr（27）に1号勝ち越しアーチが飛び出して勝利を収めた。【一