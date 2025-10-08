日本人名義の偽造運転免許証を使って、金融機関で口座開設とカードの発行を繰り返していたとみられるベトナム人グループの指示役の男が逮捕されました。ベトナム国籍のグエン・ビン・ヅゥン容疑者（36）は今年6月、仲間と共謀し日本人名義の偽造運転免許証を使って、神奈川県の金融機関のアプリで口座の開設とクレジットカード機能付きキャッシュカードを発行しようとした疑いがもたれています。グエン容疑者は同じ手口で口座開設