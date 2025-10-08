北海道旭川市役所北海道旭川市でいじめを受けた市立中2年広瀬爽彩さん＝当時（14）＝が2021年に自殺したのは、市側が適切な対応を怠ったためだとして、遺族側が市に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟を巡り、市側が自殺を予見できなかったなどと主張していることが8日、市への取材で分かった。市側が争点を示したのは初めて。訴訟は6月に旭川地裁で第1回口頭弁論が開かれたが、市側は提出した答弁書の閲覧制限を申し立て、取