◇MLB ヤンキース9-6ブルージェイズ(日本時間8日、ヤンキー・スタジアム)ヤンキースがジャッジ選手の活躍などもあり、ブルージェイズに勝利しました。ここまで地区シリーズ2連敗のヤンキースはシーズン18勝(9敗)の左腕・ロドン投手が先発しますが初回、ゲレロJr.選手に2ランを浴び先制を許すと、1点差に迫った3回には1アウト1塁2塁から3連打を浴び1-6とされます。序盤から苦しい展開となりましたがその裏、先頭のグリシャム選手が