WATWINGが、本日8日より未発表新曲「Be Real」サビver.の先行配信をTikTok・Instagramで開始した。本作は、TikTokでバイラルヒットを記録した「MOSHI MOSHI feat.百足」で話題を呼んだNozomi KitayとGAL D、さらにはSNS世代を中心に人気を博している Noah CooperやK.E.Iがタッグを組んだ最新作。SNS時代のリアルを軽やかに切り取った楽曲で、通知音やシャッター音などのサウンドエフェクトを散りばめ、TikTokライクで中毒性の高い