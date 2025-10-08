装着イメージ 株式会社焦点工房は、RICOH GR IV向けの木製カメラグリップ「SHOTEN GR4-GP」を10月8日（水）に発売した。希望小売価格は7,200円。 耐久性に優れるという天然の黒檀を採用したカメラグリップ。使い込むことで、黒檀特有の味わいと光沢が増して、手に馴染むという。 カメラ本体には両面テープで取り付ける。外形寸法は40×45×17mm。質量は約15g。 グリップ本体 カメラには両面テӦ