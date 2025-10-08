初来場の方必見！やきいもフェスの今年の攻略方法 今回から4つのカテゴリーが登場！「メニューが多すぎて何から食べればいいかわからない！」、「初めて参戦！」という人は、このカテゴリーごとにメニューをチョイスするのがおすすめです。やきいもフェスでグルメと同じくらい注目なのは物販。完売続出したオリジナルカプセルトイには新たな芋仲間が加わってバージョンアップ！ 毎年人気の芋チップスや芋けんぴなどの芋菓子を買っ